高市内閣が初めてとりまとめた総合経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算案は１６日午後の参院本会議で採決が行われ、与党などの賛成多数で可決、成立する。

野党は、国民民主、公明両党などが賛成し、立憲民主党などは反対する。

一般会計の歳出総額は１８兆３０３４億円で、新型コロナ禍後で最大となった。歳入全体の６割を超える１１兆６９６０億円を国債の追加発行で賄う。物価高対策として、冬場の電気・ガス代支援や子ども１人あたり２万円の給付を盛り込んだ。

参院本会議に先立ち、参院予算委員会は１６日午前、高市首相と関係閣僚が出席し、集中審議と締めくくり質疑を行った。台湾有事が日本の「存立危機事態」になり得るとした首相の見解を巡り、無所属の広田一氏は「撤回すべきだ」と訴えたが、首相は応じなかった。首相は日中関係について、「双方の努力によって課題と懸案を減らし、理解と協力を増やす方針に変わりはない」と強調し、中国側の対日圧力には「適切に対応する」と答えた。

補正予算案は同日昼頃に参院予算委で採決が行われ、参院本会議に緊急上程される見通しだ。