熊谷真実、大胆肩出しドレスで大人の魅力開放「妖艶」「圧倒的なオーラ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】女優の熊谷真実が12月15日、自身のInstagramを更新。舞台衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】65歳女優「圧倒的なオーラ」美肩輝く妖艶ドレス姿
熊谷は「暗闇の音楽会」とつづり、写真を投稿。黒い大きなヘッドドレスにワンショルダーの黒いドレスを合わせ、美しい肩のラインが際立つドレス姿を披露している。
この投稿に「綺麗」「妖艶な感じで素敵」「美しくてうっとり」「憧れる」「圧倒的なオーラ」「大人の魅力があふれてる」などとコメントが集まっている。
熊谷は1980年に劇作家のつかこうへい氏と結婚し1982年に離婚、2012年に書道家と再婚し2021年に離婚を発表。2024年4月に2023年に一般男性と再婚したことを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
