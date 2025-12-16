【低圧部】の動向に要注意

フィリピンの南東で「低圧部」の予想が出てきました。「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない熱帯じょう乱です。この部分は「低圧部」と呼ばれて低気圧と区別され、天気図では中心の位置を示していません。しかし低気圧と同じ『低』マークで表されます。この『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要です。

１７日（水）～２６日（金）の、を画像で掲載しています。

雨風シミュレーション１７日（水）～２６日（金）

シミュレーションで見る限り、低圧部から熱帯低気圧へ発達し、そして台風と考えられるような、「反時計回りの渦」は予想されていませんが、日本付近には「発達した低気圧」とみられる「反時計回りの渦」が次々とやってきそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報 （２３日（火）まで）

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。２１日（日）は低気圧が北海道沖に進み、前線が本州を南下するため雨が降るでしょう。全国的に気温が高いため雨のところが多い見込みです。画像でご覧ください。

・