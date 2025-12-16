水ダウ「名探偵津田」助手役話題の森山未唯、ドラマ初主演「月給300万円の契約結婚」配信開始
【モデルプレス＝2025/12/16】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」では12月16日より、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「DMMショート」にて、「月給300万円の契約結婚」の配信をスタート。森山未唯がドラマ初主演を飾る。
【写真】「水ダウ」人気企画、“名言”生まれた瞬間
DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて、12月16日正午より新たなオリジナル縦型ショートドラマ「月給300万円の契約結婚」の見放題配信が開始。本作の主人公は親が残した借金1億円を背負い、人生の崖っぷちに立たされた真美。真美は高額報酬に惹かれて家政婦のアルバイトに応募。面接で「お金のためなら何でもやります！」と豪語する真美に、大企業の社長である雇い主の真一から提示されたのは結婚。母がたくらむ政略結婚を何としてでも阻止したい真一は、母があきらめるまでの期間限定で月給300万円の契約結婚を持ち掛けたのだった。共に時間を過ごすうちに惹かれあう2人だったが、突然社長夫人となった真美の前には家政婦や会社の先輩、真一の元婚約者など、さまざまな障害が立ちはだかる。
本作でドラマ初主演を務めるのはTBS系『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でダイアン・津田篤宏の相棒的立ち位置で出演していた“理沙ちゃん”こと森山。持ち前の芯の強さで様々な逆境を乗り越えていく真美を演じている。また、そんな真美と契約結婚する御曹司、真一を映画やテレビドラマ、舞台などでも活躍中の井澤巧麻が演じる。嘘から始まった2人の恋の結末は果たして。（modelpress編集部）
【タイトル】月給300万円の契約結婚
【配信スケジュール】2025年12月16日（火）正午よりDMMショートで全77話見放題配信スタート
【出演】森山未唯、井澤巧麻、岐津舞、田嶋壮志、高井千帆、福江もね、上島尚子、大原研二
【Not Sponsored 記事】
◆「月給300万円の契約結婚」配信開始
◆作品概要
