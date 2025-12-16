元櫻坂46土生瑞穂「鉄腕アトム」イメージの新ヘア披露「麗しくて二度見」「洗練されてる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/16】元櫻坂46の土生瑞穂が12月14日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。
【写真】28歳元櫻坂46「麗しくて二度見」鉄腕アトム風の斬新ヘア公開
土生は「昨日バサッと切りました」とコメントし、サイドヘアを耳のあたりで切りそろえた黒髪のショートカットにイメージチェンジした姿を披露。「イメージ、なんとなく鉄腕アトムです！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「綺麗な顔にショートが似合う」「鉄腕アトムなの伝わる！」「かっこいい」「麗しくて二度見」「洗練されてる」「クールで素敵」などと絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
