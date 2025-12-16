北川景子、クリスマスは「バケツにチキンがいっぱい入っているものを予約しています！」

女優の北川景子（39歳）が、12月16日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。クリスマスの予定について語った。



映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）で、報知映画賞の主演女優賞に輝いた北川が番組のインタビューに対応。「家族とのクリスマスの予定は？」との質問を受ける。



これに北川は「有名な、と言いますか、皆さんがこう買う…バケツにチキンがいっぱい入っているものを予約しています！」と回答。



そして「家でチキン食べて、ケーキ用意して、子どもにプレゼントをあたえたいと思います。（クリスマスまで）元気に乗り切りたいですね」と語った。