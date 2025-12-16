【通貨別まとめと見通し】スイス円



先週のまとめ

明確な上昇トレンドを形成し、史上最高値圏での推移を続けた。12月15日には196.534円の高値を記録し、週初から約3円の上昇となった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 196.20-196.53 200.00

- **サポート**: 194.40-194.69 193.20-193.40

RSI (14) 70を大幅に超えて、極めて強い買われ過ぎ水準に達していたと推定

MACD MACDラインはシグナルラインを上回り、強い上昇モメンタムが継続

明確な上昇トレンド 2025年を通じて顕著な上昇を続け、歴史的な高値圏で推移する最強レベルの上昇トレンドを形成



今週のポイント

メインシナリオ、調整後のトレンド再開

スイスのゼロ金利維持、日銀の利上げは織り込み済み。スイスフランの安全資産買いの動きは底堅い。194円台で短期的な過熱感を消化した後、再び買い圧力が強まり、次のターゲットは心理的節目の200.00円を目指す。



代替シナリオ 過熱感解消のための調整深化

オシレーター指標の極端な過熱感や、SNBがインフレ沈静化を受け、タカ派姿勢を控える



今週の主な予定と結果



スイス

12/15 16:30 生産者輸入価格 （11月） 結果 -0.5% 前回 -0.3% （前月比）

