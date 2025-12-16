【新興国通貨】ドル人民元での元高さらに進行、7.0421をつける＝中国人民元



米国の利下げ期待などを受けたドル安元高の流れが継続。昨年9月以来の安値となる7.0420を付ける展開。昨日の中国小売売上高や鉱工業生産はやや弱めも、流れは変わらず。オフショア人民元は先週の安値7.0480を大きく割り込み7.0373を付けている。

対円では円高を受けて昨日海外上市場で21円97銭を付けた。その後対ドルでの元高もあって少し戻したが、直近の円高で再び21円98銭と安値圏。





USDCNY 7.0421 USDCNH 7.0379 CNYJPY 21.985

