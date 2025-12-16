元「モーニング娘。」の石川梨華が冬の私服ショットを公開した。

１６日までにインスタグラムで「私服 実は普段はカジュアルな服めっちゃ着てます！カジュアルコーデの日はすっぴん率高いのであまり載せてなかったけど今日はメイクしたし新しいお洋服着たので載せまーす！」とつづって、白のニットの上にブラウンを基調にしたチェック柄のブルゾン、ブラウンのパンツ、ベージュのニット帽をかぶった私服コーデをアップした。

続けて「先日の＠ｂｅａｍｓ＿ｏｆｆｉｃｉａｌの展示会でゲットした＠ｓｔａｒｂｕｃｋｓｊとの新しいプロジェクトのお洋服 このブルゾンめっちゃ可愛いくて一目惚れした 色んなチェックが可愛いしスタバのロゴも付いてるの可愛すぎる 中に着てるニットは＠ｇｒｏｖｅｊｐ ニット帽とスウェットパンツは＠ｕｎｉｑｌｏｊｐカジュアルコーデもオシャレ楽しも」と締めくくった。

この投稿には「茶系統のコ一デも、とても良く似合ってます」「感謝感激可愛い」「大好きコーデだっ」「ステキすぎる」などの声が寄せられている。