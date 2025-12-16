米大リーグのドジャースなどでプレーした楽天・前田健太投手が１６日、仙台市内の楽天モバイルパークで入団会見に臨んだ。背番号は「１８」に決まった。

日米通算１６５勝の右腕を巡っては巨人、ヤクルトなど複数球団が獲得調査を行っていたが、前田がこだわりを持つ「先発」で起用するという熱意と２年契約プラス出来高払いの総額４億円規模の好条件を持ってアタックし射止めた形だ。

今季のチームは規定投球回数に到達した投手はゼロ。最多は藤井の１０９回２／３で、先発陣は古謝の挙げた７勝が最多だった。２４、２５年と２年連続で開幕投手を務めた早川は２勝止まり。９月に左肩を手術し、試合復帰まで４〜５か月を要する見込みで開幕に間に合わない可能性もある。会見に同席した石井一久ＧＭは「先発に芯を入れてほしいかなっていうとこはありますね。今年がすごくバランスが悪かったので、しっかりと先発陣というスクラムを組めるメンバーが入ってくれたことがすごくよかったなと思います」と先発陣に厚みをもたらす存在として期待を寄せた。

来年４月に３８歳を迎えるベテランが仙台でもう一花咲かせる。

◆前田健太（まえだ・けんた）１９８８年４月１１日、大阪府生まれ。３７歳。ＰＬ学園では１年夏と３年春に甲子園出場。０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団。１５年オフにドジャースへ移籍し、今季までＭＬＢでプレー。１３年ＷＢＣ、１５年プレミア１２日本代表。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデン・グラブ賞５度など。１８５センチ、８４キロ。右投右打。