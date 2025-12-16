TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

午後も北陸から北の地域は雨や雪が降り、風が強く吹く所がある見込みです。西日本や東日本の太平洋側は広く晴れて、空気が乾燥しそうです。

午後も北陸や北日本で雨や雪の降る所があり、雷を伴って降り方が強まる所もある見込みです。北日本は風が強く、ふぶく所もあるでしょう。日曜日からの大雪で積雪が多くなった北海道では、なだれにも注意が必要です。

日中はこの時季らしい寒さの所が多くなりますが、晴れ間が広がる西日本や東日本の太平洋側は日差しのぬくもりを感じられそうです。

◆火曜日の各地の予想最高気温
札幌　:2℃ 　釧路　:4℃
青森　:8℃ 　盛岡　:5℃
仙台　:9℃ 　新潟　:10℃
長野　:8℃ 　金沢　:12℃
名古屋:12℃　東京　:13℃
大阪　:13℃　岡山　:13℃
広島　:13℃　松江　:13℃
高知　:15℃　福岡　:13℃
鹿児島:17℃　那覇　:23℃

水曜日は西日本から北日本の日本海側で雨や雪の範囲が広がり、午後は西日本や東海、東北の太平洋側でも雨や雪の降る所がある見込みです。お出かけの際は雨具を持っておくと安心です。