俳優のムロツヨシ（49）が、15日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜後8・00）に出演。プライベートで大物タレントに遭遇した体験を明かした。

ムロは「ヒヤッとしたことがありまして」と切り出し、「数年前に当時行っていたジムで、ランニングマシーンで走ってたら、隣にどなたかがいらっしゃった」と回想。「もちろんジムですから、いろんな方がいらっしゃるだろうなと思って、パッと隣を見たら（ビート）たけしさんが」と明かした。

その時、たけしはゆったりとウオーキングをしていたといい、「私、ヒャッとなりまして。その時ランニングマシーンを1回降りまして、コレどうしたものかな」と困惑。「たけしさんとは1度お仕事でお会いしてるんです。役者ムロツヨシ、あいさつすべきか？ランニングどころではありません」と迷ったものの、「たけしさんが終わった時に、“すみませんムロツヨシです”」とあいさつすると、たけしは「オッ」と手を挙げて応じたという。

しかし「あいさつをして良かったのかどうか、今でも分かりません」とムロ。「でももし“ムロだな”って気づいてくれてた場合、何もしないのも失礼だなと」と振り返ったが、たけしは「青山のとこ？」と当時の記憶をたどりながら、「先生もよく会うよね、いつもサウナで愚痴ばっかりこぼしてるよ」と、教育学者の齋藤孝氏と会うことを告白。「世間の悪口ばっかり言ってんだよ」との思わぬ“暴露”に、齋藤氏は苦笑いしていた。