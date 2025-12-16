「これは事実…？」元部長の妻に真実を告げる…一方で問題社員は!?【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.73】
前の話を読む。ある夜、誰かの家のポストにある人物が何かを投函していた。翌朝、家人がポストを確認し投函されたものを確認すると、驚いていた。そしてサトコの元にある来客が来て…。
■社長を知るこの女性はなんと…
■妻にはつらすぎる事実
■できることをやるしかない
■そのころ横田は…
サトコに面会した女性…彼女は沢村元部長の妻でした。彼女が差しだしたのは、横田と元部長である夫が関係を持った証拠…。
サトコは「解雇されたのは、それだけでなく部下へのパワハラがあったため」と誠実に対応しました。
元部長の妻は落ち込みながら会社を後にしました。
サトコと小野は沢村元部長のこれから、そして横田の将来を思いましたが、改めて自分たちができることをやるだけ、と確認し合います。
一方、あまたのトラブルの原因である横田は、自分の状況をまったく知らず、
のんきに過ごしていました！
すると「キープ3号」と横田が読んでいる人物から呼び出しが…。どんな用件なの!?
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)