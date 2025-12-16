■社長を知るこの女性はなんと…■妻にはつらすぎる事実■できることをやるしかない■そのころ横田は…サトコに面会した女性…彼女は沢村元部長の妻でした。彼女が差しだしたのは、横田と元部長である夫が関係を持った証拠…。

妻にはつらい事実です。気丈にも元部長の妻は、会社にその事実を確認しに来たのでした。サトコは「解雇されたのは、それだけでなく部下へのパワハラがあったため」と誠実に対応しました。元部長の妻は落ち込みながら会社を後にしました。サトコと小野は沢村元部長のこれから、そして横田の将来を思いましたが、改めて自分たちができることをやるだけ、と確認し合います。一方、あまたのトラブルの原因である横田は、自分の状況をまったく知らず、のんきに過ごしていました！すると「キープ3号」と横田が読んでいる人物から呼び出しが…。どんな用件なの!?

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

(とりまる、ねこぽちゃ)