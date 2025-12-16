歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログを更新。家族で「麻央の好きなお店」で食事を楽しんだことを報告しました。

【写真を見る】【 市川團十郎 】 亡き妻・麻央さんの「好きなお店」で家族団らん バンコク公演帰国後に向かった”特別な場所”





團十郎さんは15日朝に「成田着。今つきました!!」と投稿し、バンコク公演のため訪れていたタイから帰国し、成田空港に到着したことを報告。続けて、「10時から予定ありにて、間に合うか！？」と綴っていたことから、慌ただしいスケジュールの様子がうかがえます。









10時53分には「二つ目の予定へ ついたー」と投稿し、「飛行機遅れなくてよかった、、」とコメントしていました。









昼過ぎの12時28分には「合流 いつもお世話になってる方と 家族でご飯」と投稿。そして13時15分に「頂きます 」と記し、食事の写真を公開しました。



家族で楽しんだこの飲食店について團十郎さんは、「麻央の好きなお店」とコメントし、8年前に亡くなった妻の小林麻央さんが好きだった思い出の飲食店と紹介しています。







公開された写真には卵焼きや、そばなどの料理が写っています。また別の写真では、竹製のざるに盛られた白いそばが写っています。









さらに團十郎さんは、緑を基調とした横縞のセーターを着た長男の勸玄さん（市川新之助）と灰色のセーターを着た長女の麗禾さん（市川ぼたん）の写真も投稿しており、畳敷きの和室で撮影されたものとみられます。勸玄さんはVサインをして笑顔を見せており、家族との楽しいひとときを過ごしている様子がうかがえます。









團十郎さんは朝の投稿で「今日も多くの方々が幸せで愛を感じ楽しめる最高の一日でありますように」とコメントしており、家族や親しい人々との時間を大切にしている様子が感じられます。



