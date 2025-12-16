【「旬撮GIRL」 Vol.27】 発売中 価格：1,980円

【拡大画像へ】

扶桑社は、発売中のグラビア写真集「『旬撮GIRL』 Vol.27」より、伊織ふう香さん、苗加結菜さん、はのんまゆさんの紙面掲載カットを公開した。

「旬撮GIRL」は雑誌「週刊 SPA!」で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。 Vol.27では旬なグラビアアイドルの撮り下しカットを大ボリュームで掲載する。

今回は、伊織ふう香さんが夏の浜辺を舞台にしたグラビアを披露。苗加結菜さんはセクシーな姿で“お家でまったりくつろぐ”様子を魅せてくれる。また、はのんまゆさんの、黒チューブトップビキニ姿が目を引くグラビアも公開されている。

【伊織ふう香さん】

撮影／武田敏将 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／毛塚由恵

【苗加結菜さん】

撮影／武田敏将 ヘアメイク／今村麻里子（エムズアップ） スタイリング／鮎川恵子

【はのんまゆさん】

撮影／武田敏将 ヘアメイク／大場聡美（エムズアップ） スタイリング／鮎川恵子