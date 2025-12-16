山形の村上慎也がB2史上初のリーグ通算500試合出場…34歳PGは記念すべき試合で15得点

12月13日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2第13節が行われ、山形ワイヴァンズの村上慎也がB2では史上初のリーグ通算500試合出場を達成した。

福岡県出身で現在34歳の村上は、173センチ64キロのポイントガード。2013－14シーズンに浜松東三河フェニックス（現三遠ネオフェニックス）でキャリアを始めると、翌年から2022－23シーズンまで福島ファイヤーボンズでプレー。その後、2023－24シーズンからは山形に活躍の場を移し、先発ポイントガードとして試合に出場。今シーズンはここまで23試合に出場し、1試合平均25分35秒のプレータイムで9.6得点2.1リバウンド3.7アシストを記録している。

記念すべき500試合目では信州ブレイブウォリアーズと対戦。村上は15得点4アシストと奮闘するものの、後半にギアを上げた信州に最終スコア84－91で敗れた。現在東地区6位につける山形ワイヴァンズでは、今後もベテラン司令塔の活躍が期待される。

【動画】村上がB2戦500試合出場を果たした信州戦ハイライト