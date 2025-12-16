FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらが所属するアソビシステムによるアイドルプロジェクト KAWAII LAB.から誕生した新グループ MORE STAR（モアスター）が、12月12日にKアリーナ横浜で開催されたKAWAII LAB.主催イベント『KAWAII LAB. SESSION vol.17』にて初お披露目を果たした。ライブの前にはマスコミ向けの囲み取材が開かれ、MORE STARのメンバー9名のほか、FRUITS ZIPPERから真中まな、櫻井優衣、鎮西寿々歌、CANDY TUNEから桐原美月、立花琴未が登壇した。

MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあによる、KAWAII LAB.史上最多となる9人組アイドルグループ。全員がKAWAII LAB.からのデビューを目指す次世代メンバー集団であるKAWAII LAB. MATES出身で、最年少は16歳、最年長は20歳で、平均年齢は17.8歳。メンバー9名中8名が学生というリアルな若さが、グループの最大の武器だ。グループ名には、そんな未熟で未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き／憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。

デビューを迎える心境を聞かれた萩田は、「Kアリーナという素敵な場所で、素敵な先輩方に囲まれてデビューできるのが本当に嬉しい気持ちでいっぱいです」とコメント。グループ結成前の合宿課題曲として披露していた「もっと、キラッと」がデビュー曲として12月8日に配信リリースされたことを受け、鈴木は、KAWAII LAB. MATESや合宿で頑張ってきたことが歌詞に描かれていることをポイントとして話し、MV撮影で印象的なシーンについては高梨が徒競走のシーンを挙げた。

これまでのデビューまでの期間を振り返り、笹原はMORE STARとしての衣装を初めて着たときのことが忘れられないという。「このMORE STARらしい星がたくさんついた衣装を大切にしていきたいと思っています」と嬉しそうに話した。新井は「憧れられるアイドルグループになりたい」と今後の目標を発表。森田は「日本を代表する国民的アイドルグループになること」「世界に羽ばたくアイドルグループになること」が最終目標にあり、そのための最初のステップとして半年後に豊洲PITに立つことを宣言。豊洲PITは先輩グループが立ってきた、登竜門的ライブ会場だ。さらに遠藤は『輝く！日本レコード大賞』（TBS系）での「新人賞」受賞を具体的な目標に掲げた。

FRUITS ZIPPERはデビュー当初から『NHK紅白歌合戦』（NHK総合）への出場を夢として口にし、今年それを有言実行しようとしている。鎮西は目標を言葉にすることが夢を叶える秘訣だとアドバイス。CANDY TUNEの桐原は、頑張りを継続することが最終的に自分の自信にも繋がっていくと助言した。

KAWAII LAB.での憧れの先輩メンバーを聞かれた9人。萩田はCANDY TUNEの村川緋杏、森田はFRUITS ZIPPERの松本かれん、山本は鎮西、鈴木は立花、中山は桐原、笹原がCUTIE STREETの板倉可奈、そして高梨、新井、遠藤の3人が櫻井の名前を挙げた。「身も心も精神面も櫻井優衣さんを見習ってキラキラのアイドルになりたいです」という高梨の言葉に、櫻井は「ありがとう。沁みました」と嬉しそうにハートマークを送る。KAWAII LAB.を知ったきっかけが櫻井だったという遠藤のコメントを受けて、「こうやって見てもらえてるんだなと思うと、背筋が伸びます」と櫻井は集まるマスコミの視線に応えていた。また、先輩メンバーに気を遣ってか、一人ひとりがコメントするごとに「私もKAWAII LAB.の先輩方、みなさん憧れなんですけど」という前置きがお決まりのようになっていき、3人目の高梨で真中が「もう大丈夫よ（笑）！」とツッコミを入れる一幕もあった。

笹原から「大きなステージだからこそ意識していること」を聞かれた真中は、「大きく動く！」と教え、「動きだけじゃなくて、気持ちから“指の先まで”って思っていないと、一番上の一番後ろの人まで届かないから。大きな星になって輝いてほしい」と先輩としての立派な言葉を送る。立花は「誰よりも一番楽しいという気持ちを持つ」ことが大事だと教えた。

ライブ本編では、デビュー曲「もっと、キラッと」のほか、2ndデジタルシングル曲「ハグ！」を初披露。「ハグ！」は身近なリズムゲームが題材となっている、キャッチーな楽曲だ。ステージの前後にはMC役として真中とSWEET STEADYの塩川莉世が登場。「みんなでたくさん練習して、今日という日に命をかけてきたんだろうなっていうのが伝わってきて……みんな輝いてました。うちらももっと頑張ろうね！」と涙ぐむ真中に、塩川も「頑張ります！」とMORE STARのステージに背中を押された様子だ。

2年前からKAWAII LAB. MATESとして活動し、デビューの時を心待ちにしていた森田。「実際にステージに立ってみると、ファンの方々が温かい笑顔で迎え入れてくださって、楽しすぎて一瞬で終わってしまいました」と嬉しさを爆発させる。山本は「MATESとして活動してきたので、ペンライトの色が同じ色だったんですけど、今日は自分の色のペンライトを振ってくれていて……とても嬉しいです。ここにいる全員を虜にして帰ります！」と感極まりながらも、一生懸命にコメント。最後に真中から目標を聞かれた中山が、「もっと、キラッと輝く国民的アイドルになれるように、精一杯頑張っていきます！」とデビュー曲のタイトルを交えながら発表した。

イベントには関東では初のライブとなるKAWAII LAB. SOUTH、新体制のKAWAII LAB. MATESのほか、MORE STAR、CUTIE STREET、SWEET STEADY、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPERが集結。ラストは、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループによるスペシャルユニット TEAM KAWAII LAB.の「CHU CHU CHU研究中！」が披露された。

（文＝渡辺彰浩）