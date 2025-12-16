きょうは午後も穏やかに晴れる所が多いでしょう。

【写真を見る】あす(水)午後は広く雨や雪 週末にかけて気温は高くなる予想 きょうの予想最高気温は名古屋･豊橋･岐阜で12℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（12/16 昼）

朝は雲が広がっていましたが、正午前の名古屋市内はよく晴れています。気温は10.6℃、湿度は58％です。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。風は穏やかで日差しの暖かさを感じられそうです。岐阜県は山間部を中心に雲の広がる時間があり、夕方からは所々で雨や雪が降るでしょう。



最高気温は名古屋や豊橋、岐阜で12℃、高山で6℃、津では14℃の予想で、きのうと同じかやや高くなる見込みです。風が弱まったため、きのうよりも過ごしやすい陽気になるでしょう。

あす午後は広く“雨”や“雪”予想

【週間予報】

あす水曜日の午後は広く雨や雪が降るでしょう。あさって木曜日には各地で日差しが戻り、週末にかけて次第に気温は高くなる見込みです。



週末は雨の予想ですが、気温は平年より5℃前後高くなる所が多いでしょう。朝晩の冷え込みも和らぎそうです。



天気や気温の移り変わりで、体調を崩さないようお気を付けください。