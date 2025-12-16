日本スポーツ振興センターは2025年12月15日(月)、第1595回 toto くじ結果を発表した。くじ結果、当せん金額、次回への繰越金は以下の通り。なお、払戻開始日は2025年12月17日(水)、払戻期限は2026年12月16日(水)となっている。

第1595回 toto くじ結果

注意：くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」。試合結果は90分間の結果を表す。

※上の内容は速報結果であり、確定されたものではありません。くじ結果については改めて、日本スポーツ振興センターのスポーツくじオフィシャルサイトをご確認ください。

当せん金額、次回への繰越金

1等 1口 36,722,910円

2等 40口 196,720円

3等 702口 11,200円

次回への繰越金 0円

次回 第1596回 toto くじ情報

販売開始日：2025年12月13日（土）

販売終了日：2025年12月20日（土）

結果発表日：2025年12月21日（日）

toto の仕組み

指定された13試合各試合のホームチームの90分間での勝ち、負け、その他（引き分け・延長）の結果を予想、ホームチームの90分間での勝ちを「1」、ホームチームの90分間での負けを「2」、その他（引き分け・延長）の結果を「0」とする投票方法となっている。1口100円。

「すべて的中」が1等（当せん金配分割合70％）で当せん確率（理論値）は約160万分の1、「1試合はずれ」が2等（当せん金配分割合15％）で当せん確率（理論値）は約6万分の1、「2試合はずれ」が3等（当せん金配分割合15％）で当せん確率（理論値）は約5千分の1。

当せん金の上限は1億円（キャリーオーバー発生時は5億円）。9試合（4試合中止まで）が最低成立試合数。