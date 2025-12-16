推しがいなくなった喪失感にどう向き合う？　“生きる理由を見失った”人におすすめしたい新しい生き方

今回のお仕事ハックは「推しのアイドルの活動終了がつらい」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。

推しのアイドルの活動終了がつらい

学生時代からずっと推していたアイドルが先日、活動終了を発表しました。私は推しのために一生懸命働いてお金を貯めていたのに、そんな推しがいなくなってしまったら何のために働けばいいのか分からないです。何をモチベに社会人をやっていけばいいのでしょうか。（医療／30代）

今30代ということは10年、もしかしたら20年。しかも学生から社会人にかけての人生の節目と言える大事な時期。嬉しい時も悲しい時も、あなたの人生には推しがいた……。

そんな推しが突然いなくなってしまったら、そりゃ呆然としますよね。「推しのために一生懸命働いてお金を貯めていた」と言い切れるくらいなので。

でも。

長い目で見たら、これはチャンスです。あなたがあなたの人生を別の形で豊かにするチャンス。

別の形とは、誰かに依存しない形で、ということ。

誰かを支えにするのと依存するのは、似ているようで違います。いなくなった時に寂しさや悲しさを感じるのは同じ。でも、「どうやって生きていけば？」「何のために働けば？」と焦るのであれば、それは依存。

そして、誰かに一生依存して生きていくことは不可能なんですよね。なぜなら、あなたはあなたの人生を生きることしかできないから。他の誰かの人生をコントロールすることは不可能だからです。

中にはそんな生き方をしようとする人もいます。アイドルの場合は違いますが、共依存という形で生きている人たちもいます。

もちろん、それでお互い幸せならいいのです。でも、残念ながらそうはならず、大抵、壮絶な傷つけ合い合戦を繰り広げます。繰り返しますが、人は他人の人生をコントロールできないから。

でも、そこから抜け出した時、以前よりも自由に穏やかに、日々を過ごせていることに気付きます。「あの日々は何だったんだろう」と振り返りながら。

あなたの場合、相手はアイドルで自分と一定の距離が保たれているので、依存からの脱却はそこまでハードではないはず。

とはいえ、一体どうすれば……と途方に暮れているでしょうし、自分の人生を生きろと言われてもピンと来ないかもしれません。

そこで、視点を変えてみましょう。

あなたの推しは、何のためにアイドルをしていると思いますか？

自分の好きなダンスや歌に打ち込めて、なおかつそれが色々な人を笑顔にすることをモチベーションにアイドルをしているはず。

つまり、誰かを推すためにアイドルをしているわけではない（当たり前ですが）。

自分が何かに一生懸命取り組むことで、誰かを幸せにしたい、誰かを支えたい。そんな思いで仕事をしているはず。

推し以外の何かをモチベーションに仕事に向き合えたら、あなたは推しの気持ちを理解することができます。ある意味、推しの気持ちに寄り添い、推しがくれた幸せに恩返しができます。

推しが望んでいるのは、あなたが自分の人生を生きて幸せになることだからです。

私は東方神起のファンなのですが、メンバーのチャンミンは、昔から「自分の人生を生きてください」とライブでことあるごとに繰り返しています。ファンを依存させた方が儲かるし自分の立場も守られるのに、偉いなぁと毎回思います。ファンが終演を寂しがると、「みなさん明日は月曜です！ 働きましょう！」と日常に戻したりも（笑）。会場は大爆笑。すごく健康的ですよね。

あなたは医療に従事しているとのこと。モチベーションは必ず見つけられます。

患者さんと接する機会があるなら、あなたの笑顔や気遣いが患者さんの心を明るくします。事務仕事なら、あなたの誠実な仕事ぶりがスタッフや患者さんのスムーズな動きを可能にします。あなたも誰かを支えているのです。

まずは職場で「この人、すてきだな」と見習いたくなる人を探してみるのもいいかも。これまでの推しに感謝しつつ、これからはあなたがあなたの人生の主人公となって、サブキャラとしての推しをリスペクト。きっと皆が幸せになれますよ！

Point.

・人は他人をコントロールできないため、他人に依存すると幸せになれない

・推しがいなくなったのは残念だが、あなたがあなたの人生を生きるためのチャンスがやってきたとも言える

・アイドルがファンを幸せにするために仕事に励んでいるように、あなたも誰かを幸せにできる

・これまで自分の人生を彩ってくれた推しに感謝しつつ、これからはあなたがあなたの人生の主人公として生きていこう

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）