　「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　BRAVIA 5

K-55XR50（ソニー）

2位　REGZA

43Z670R（TVS REGZA）

3位　REGZA

65E350M（TVS REGZA）

4位　REGZA

65Z570L（TVS REGZA）

5位　BRAVIA 7

K-55XR70（ソニー）

6位　REGZA

43M550L（TVS REGZA）

7位　AQUOS 4K

4T-C43HN2（シャープ）

8位　BRAVIA

KJ-65X75WL（ソニー）

8位　VIERA

TV-43W90B（パナソニック）

10位　BRAVIA 7

K-65XR70（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。