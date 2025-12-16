予算3,000円で本気のプレゼント交換。アラサー女子4人の選んだ物がリアルすぎた
ホリデーシーズンといえば、やっぱりプレゼント交換！
年の瀬は仕事の追い込みでちょっぴりお疲れ気味……ということで、マイナビウーマン編集部のアラサー女子4人、まっつん・てるちゃん・らっしー・すぎちゃんが集まり、気分転換も兼ねてプレゼント交換を開催しました。
予算は3,000円。
個性豊かな編集部メンバーが選んだプレゼントを、愉快なクリスマスソングに合わせていざ交換！ 果たして、それぞれどんなアイテムが当たったのでしょうか？
■アラサー女子4人でプレゼント交換してみた
◇まっつんが当たったのは……
ゾネントア「守護天使のお茶 18袋入（ブレンドハーブティー）」1,296円
おいせさん「お浄め風呂神塩」528円
Me Today「ゼスティーレモン スーパーハニー プチ」788円
「年末を元気に乗り切ってほしくて、“守る・整える・癒やす”を全部詰め込みました」By てるちゃん
まっつんのコメント
お守り系アイテムがこんなにそろうなんて最高すぎる！ 毎年この時期になると、忙しさにかまけて体調を崩しがちだから、これは本気でありがたい……。まずは「守護天使のお茶」でホッと一息ついて、1年の疲れをリセットしたいです。今年の悪い気は絶対に来年に持ち越したくないので、「お浄め風呂神塩」でしっかり清めてから2026年を迎えます……！（気合）
◇すぎちゃんが当たったのは……
OSAJI「マッサージ ボディセラム Yuzu〈ユズ〉」2,970円
「忙しくても続けられるセルフケアがいいなと思って、香りで気分が上がるものを選びました！」By らっしー
すぎちゃんのコメント
え、普通にめちゃくちゃうれしいんだけど（笑）。最近、脚のむくみが気になっていてマッサージしなきゃと思ってたものの、正直なところ全然続かなくて……。でもこのユズの香り、テンションが上がるし癒やされる！ これなら「自分を労わる時間」をちゃんと作れそう。年末まで走り切るためのご褒美ケアとして、大切に使います。
◇てるちゃんが当たったのは……
Derma:B「ウレア9.8 フットクリーム 80mL」1,200円
Dr.Scholl「めぐっぱ 足指オープナー」1,760円
「デスクワーク疲れを全力で癒やしたくて、“今日から使える足ケア”にしました」By まっつん
てるちゃんのコメント
これはもう、今の私にドンピシャすぎる……！ デスクワーク続きで足の疲れが限界だったから、まさに“欲しかったやつ”です。「めぐっぱ 足指オープナー」のふわふわな足指クッション、見てるだけで癒やされるし、今すぐ履きたい（笑）。乾燥との戦いが続いていたので、「ウレア9.8 フットクリーム」でしっかりケアして、足元から年末を乗り切ります！
◇らっしーが当たったのは……
「Visa eギフト ギフト包装付き」3,220円（利用可能金額 3,000円）
「出費の多い年末に助かるかなと思って、“自由に使える実用性”を重視！ 自社ビルに入っているファミリーマートでさっき買ってきたのは内緒（笑）」By すぎちゃん
らっしーのコメント
これは……斬新すぎる……（笑）。好きなものを選んでいいってこと!? ある意味、自由度が高すぎるプレゼント。ちょうど年末年始の帰省用に手土産を探していたところだったので、そこに使おうかなと思います。実用性100点満点。こういう“現実的な優しさ”、アラサーになると沁みますね。
■年末の楽しい思い出にプレゼント交換を
癒やし系から実用派まで、4人それぞれの個性がしっかり表れたプレゼント交換となりました。「今の自分に本当にうれしいもの」を選ぶのが、アラサー女子らしいポイントなのかもしれません。
気心の知れた友人や同僚となら、ちょっとしたプレゼント交換も年末の楽しい思い出に。ぜひみなさんも、今年1年頑張った自分たちを労わる時間として、プレゼント交換を楽しんでみてはいかがでしょうか？
■プレゼント交換の様子を動画で見る
※価格は全て編集部調べ
（マイナビウーマン編集部）