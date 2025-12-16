星野源『NHK紅白歌合戦』出場決定！特別企画で京都ニンテンドーミュージアムから「創造」をパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源が『第76回NHK紅白歌合戦』に特別企画で出場することが決定した。

■『スーパーマリオブラザーズ』35周年テーマ曲をニンテンドーミュージアムから届ける！

2025年にソロデビュー15周年を迎えた星野源。約6年半ぶりとなるオリジナルアルバムをリリースし、6年ぶりに実施したツアーも国内外全23公演すべての公演がソールドアウトし、大きな話題となった。

今回の『紅白』で星野が披露するのは、2025年に発表したオリジナルアルバム『Gen』収録曲、アルバム制作の原点となった「創造」。“ものづくり”への想いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム『スーパーマリオブラザーズ』35周年のテーマ曲として提供された楽曲だ。

この曲を披露するのは、京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアム。娯楽やゲームの歴史が詰まったこの場所から、アーティストがパフォーマンスを届けるのは初めてのこと。誕生から40年が経った『スーパーマリオブラザーズ』の歴史を綴る舞台で繰り広げる、星野の“遊び心”や“ものづくりの喜び”が詰まったスペシャルパフォーマンスを、ぜひチェックしよう。

なお、星野は今回で11回目の『紅白』出場となる。今回のパフォーマンスは事前収録のため、放送当日のニンテンドーミュージアムからの中継はなし。

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

■リリース情報

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『Gen』

