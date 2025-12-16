幾田りら『薬屋のひとりごと』OP曲英語版「In Bloom」のアニメMVをプレミア公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールオープニングテーマとなった、幾田りらの「百花繚乱」英語バージョン「In Bloom」のフル尺アニメMVが、12月16日22時よりTOHO animation YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。

■『薬屋のひとりごと』の世界の中で咲き乱れるたくさんのキャラクターに注目

2025年10月から放送開始となったアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールの幾田りらによるオープニングテーマ「百花繚乱」は、華やかな後宮の世界観や、そこで巻き起こるミステリーをサウンドに落とし込んだ、様々な展開を見せるポップチューン。そんな「百花繚乱」を、幾田りらとして初の英語版楽曲「In Bloom」としてリリース。こちらは日本語の響きや意味を大切にしながらも、英語ならではのリズム感が活かされ、あらたな魅力を纏ったサウンドに仕上がっている。

物語終盤に向けて怒涛の展開を迎えたアニメ『薬屋のひとりごと』第2期。放送が終了した今だからこそ、猫猫、壬氏、そして子翠と小蘭の関係性も見ることができるMVとなった。『薬屋のひとりごと』の世界の中で咲き乱れるたくさんのキャラクターたちにも注目だ。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「In Bloom」



