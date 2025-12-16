20万円超の竹鶴25年、40万円超の白州25年が“当たる”！ハズレなしのウイスキーくじが予約受付中
20万円超の「竹鶴25年」や40万円超の「白州25年」が、5980円〜7770円で手に入るかもしれない――。タチバナE酒販では、2つの豪華ウイスキーくじが2025年12月9日より予約受付中だ。各466口限定ですべてハズレなし、年内発送で新年の乾杯に間に合う、このチャンスをお見逃しなく！
【画像】お得すぎる！入っているかもしれない!?ウイスキーラインナップを見る
■竹鶴25年が超大吉！「新春みくじ2026」
「新春みくじ2026」(7770円)の超大吉に設定されているのは、25年の歳月を重ねた深い熟成感を誇る「竹鶴25年」。市場価格20万円超という、まさに幻のウイスキーとして知られる逸品が、7770円の福袋に忍ばせてある。大大吉には、入手困難な「山崎18年」も控えている。
さらに、山崎シングルモルトや白州シングルモルト、響JAPANESE HARMONYなど定番の人気銘柄を網羅。さらにイチローズモルトのリミテッドやクラシカルエディション、津貫といった、通好みのボトルもラインナップに加わっている。
「新春みくじ2026」ラインナップ(466口限定)
・超大吉：竹鶴25年(1本)
・大大吉：山崎18年(1本)
・大吉：山崎シングルモルト(3本)
・中吉：白州シングルモルト(3本)
・喜吉：響 JAPANESE HARMONY(3本)
・福吉：イチローズモルト リミテッド(5本)
・縁吉：イチローズモルト クラシカルエディション(5本)
・幸吉：津貫(10本)
・宝吉：イチローズワイン ウッドリザーブ(3本)
・栄吉：YUZA スプリング(3本)
・吉：矢部 ブレンデッドウイスキー(429本)
■白州25年を狙え！「2026 福袋みくじ」
「2026福袋みくじ」(5980円)の超大吉は市場価格40万円超の白州25年だ。市場ではほとんど流通しない、まさに幻の逸品。大大吉の山崎12年も現在2万円前後で取引される人気ボトル。ラインナップには宮城峡シングルモルト、竹鶴ピュアモルト白ラベル、知多シングルグレーンなど、ニッカやサントリーの名酒がずらり。
「2026 福袋みくじ」ラインナップ(466口限定)
・超大吉：白州25年(1本)
・大大吉：山崎12年(1本)
・大吉：山崎シングルモルト(3本)
・中吉：白州シングルモルト(3本)
・喜吉：響 JAPANESE HARMONY(3本)
・福吉：矢部 ブレンデッドウイスキー(5本)
・縁吉：宮城峡 シングルモルト(5本)
・幸吉：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル(5本)
・宝吉：知多 シングルグレーン(3本)
・栄：巳乃霞 グレーンウイスキー(235本)
・吉：はなぐり ブレンデッドウイスキー(202本)
■どのボトルが届くかわからない「選べない楽しさ」
ウイスキーくじの醍醐味は、まさにこの“選べない楽しさ”にある。あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本がランダムで届く抽選型販売。どちらの福袋もすべてハズレなしで、最も市場価格が安い商品としても矢部ブレンデッドウイスキーやはなぐりブレンデッドウイスキーが手に入る。
発送は2025年12月25日(木)から28日(日)の間に行われ、年内には確実に到着する予定。新年の乾杯に間に合うだけでなく、お正月の来客へのもてなしや、親戚との団らんの場でも話題の中心になること間違いなし。ウイスキー好きの仲間へのサプライズギフトとしても最適だ。
購入できるのは以下の5つのオンラインストア。466口限定という枠を考えると、早めの予約がおすすめだ。
・タチバナE酒販 Amazon店
・タチバナE酒販 楽天市場店
・タチバナE酒販 本店
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!店
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】お得すぎる！入っているかもしれない!?ウイスキーラインナップを見る
■竹鶴25年が超大吉！「新春みくじ2026」
さらに、山崎シングルモルトや白州シングルモルト、響JAPANESE HARMONYなど定番の人気銘柄を網羅。さらにイチローズモルトのリミテッドやクラシカルエディション、津貫といった、通好みのボトルもラインナップに加わっている。
「新春みくじ2026」ラインナップ(466口限定)
・超大吉：竹鶴25年(1本)
・大大吉：山崎18年(1本)
・大吉：山崎シングルモルト(3本)
・中吉：白州シングルモルト(3本)
・喜吉：響 JAPANESE HARMONY(3本)
・福吉：イチローズモルト リミテッド(5本)
・縁吉：イチローズモルト クラシカルエディション(5本)
・幸吉：津貫(10本)
・宝吉：イチローズワイン ウッドリザーブ(3本)
・栄吉：YUZA スプリング(3本)
・吉：矢部 ブレンデッドウイスキー(429本)
■白州25年を狙え！「2026 福袋みくじ」
「2026福袋みくじ」(5980円)の超大吉は市場価格40万円超の白州25年だ。市場ではほとんど流通しない、まさに幻の逸品。大大吉の山崎12年も現在2万円前後で取引される人気ボトル。ラインナップには宮城峡シングルモルト、竹鶴ピュアモルト白ラベル、知多シングルグレーンなど、ニッカやサントリーの名酒がずらり。
「2026 福袋みくじ」ラインナップ(466口限定)
・超大吉：白州25年(1本)
・大大吉：山崎12年(1本)
・大吉：山崎シングルモルト(3本)
・中吉：白州シングルモルト(3本)
・喜吉：響 JAPANESE HARMONY(3本)
・福吉：矢部 ブレンデッドウイスキー(5本)
・縁吉：宮城峡 シングルモルト(5本)
・幸吉：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル(5本)
・宝吉：知多 シングルグレーン(3本)
・栄：巳乃霞 グレーンウイスキー(235本)
・吉：はなぐり ブレンデッドウイスキー(202本)
■どのボトルが届くかわからない「選べない楽しさ」
ウイスキーくじの醍醐味は、まさにこの“選べない楽しさ”にある。あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本がランダムで届く抽選型販売。どちらの福袋もすべてハズレなしで、最も市場価格が安い商品としても矢部ブレンデッドウイスキーやはなぐりブレンデッドウイスキーが手に入る。
発送は2025年12月25日(木)から28日(日)の間に行われ、年内には確実に到着する予定。新年の乾杯に間に合うだけでなく、お正月の来客へのもてなしや、親戚との団らんの場でも話題の中心になること間違いなし。ウイスキー好きの仲間へのサプライズギフトとしても最適だ。
購入できるのは以下の5つのオンラインストア。466口限定という枠を考えると、早めの予約がおすすめだ。
・タチバナE酒販 Amazon店
・タチバナE酒販 楽天市場店
・タチバナE酒販 本店
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!店
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。