　16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円安の4万9550円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9523.56円に対しては26.44円高。出来高は1万7442枚となっている。

　TOPIX先物期近は3389ポイントと前日比49ポイント安、現物終値比2.88ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49550　　　　　-690　　　 17442
日経225mini 　　　　　　 49550　　　　　-695　　　322455
TOPIX先物 　　　　　　　　3389　　　　　 -49　　　 26272
JPX日経400先物　　　　　 30595　　　　　-440　　　　2103
グロース指数先物　　　　　 640　　　　　 -12　　　　4123
東証REIT指数先物　　　　　1967　　　　　+2.5　　　　　63

