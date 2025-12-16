日経225先物：16日正午＝690円安、4万9550円
16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比690円安の4万9550円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9523.56円に対しては26.44円高。出来高は1万7442枚となっている。
TOPIX先物期近は3389ポイントと前日比49ポイント安、現物終値比2.88ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49550 -690 17442
日経225mini 49550 -695 322455
TOPIX先物 3389 -49 26272
JPX日経400先物 30595 -440 2103
グロース指数先物 640 -12 4123
東証REIT指数先物 1967 +2.5 63
株探ニュース
