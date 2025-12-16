メッツからFAとなった守護神エドウィン・ディアス投手を獲得し、来季へ向けて着々と補強を進めるドジャース。球団史上初の世界一連覇を達成してもなお、戦力強化の手を緩める様子は見られない。

ナショナルズやレッズなどでGMを務めたMLBアナリストのジム・ボウデン氏は15日（日本時間16日）、米メディア『ファウル・テリトリー』でドジャースについて言及。他球団とは一線を画す球団運営を絶賛した。

■「彼らは良い人間しか獲らない」

『ファウル・テリトリー』に出演したボウデン氏は、今季のドジャースが（年俸超過のペナルティで支払う）贅沢税だけでメジャー30球団中16球団の年俸総額を上回っている点を指摘。「彼らはもう完全に別の惑星にいる」と際立つ格差に言及した。

一方で、「ファームシステムは他球団より明確に優れているし、分析やテクノロジー、スカウティングへの投資額もリーグ随一。彼らは人間性やキャラクター、球団への適合性を重視していて、良い人間しか獲らない。もちろん才能も重視する。彼らはリーグで有数の高給選手たちを抱えているが、市場価格以上は払わない。ショウヘイ・オオタニ（大谷翔平）の7億ドル契約なんて、もう『回収済み』みたいなものだから。とてつもないレベルで金を生み出しているよ」と語り、資金力のみならず組織全体の優れた運営能力を絶賛した。

ボウデン氏によると、直近10年間で市場規模の下位15球団はワールドシリーズを制していないという。他球団のファンが不満を募らせている現状に関しては、「（低迷する）パイレーツのファンでいる義務なんてない。今すぐ勝つところを見たいなら、生まれ育った街の球団を応援し続ける必要なんてない。ドジャースはあなたの街にもやってくる。ピッツバーグに来て、そして勝つ。そこまで気に入らないなら、ドジャースファンになればいい」と、やや冗談交じりに持論を展開。出演者たちの笑いを誘った。

来季は、1998年から2000年までヤンキースが成し遂げた「ワールドシリーズ3連覇」に挑むドジャース。FA市場にはまだ多くの大物選手が残されており、王者の次なる一手に注目が集まっている。