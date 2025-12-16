「あんた、本当に猫なのかい！？」　ソファの肘掛けで完全なる脱力を見せる猫

猫といえば、高い身体能力と警戒心を併せ持つ生き物……のはずですが、家猫として愛されるうちに、その本能をどこかに置き忘れてきてしまう子もいるようです。Xで話題になっているのは、あまりにも無防備な姿でくつろぐ一匹の猫ちゃんです。

写っているのは、ソファの背もたれ（肘掛け）部分に乗っかっている猫ちゃんの後ろ姿なのですが……お腹をべったりとつけ、両後ろ足は力の抜けた状態でダラリと垂れ下がっています。まるで洗濯物か、あるいは溶けてしまったかのようなその姿からは、微塵も緊張感が感じられません。

この脱力猫ちゃんの名前は「みね」ちゃん。飼い主さんによると、この写真は10月に撮影されたもので、このソファの肘掛け部分が最も扇風機の風が当たって涼しいところなのだそう。

つまり、みねちゃんはここが一番涼を取れるベストポジションであることをわかってくつろいでいるのでしょう。この姿は7月頃から見られるようになり、寒くなってくると見られなくなるという、まさに季節限定の光景なのです。

実はみねちゃんは生後2か月の頃に庭で保護されました。そんなみねちゃんが見せるこの見事な脱力っぷりに、飼い主さんは「2年経つとここまで野生感がなくなるんだな……と感心して見てました」と、その変貌ぶりをしみじみと語ります。

ちなみに、この体勢でいられるのはだいたい5分くらいだそうで、その後はそのまま寝てしまうのだとか。細い肘掛けの上でバランスを取りつつ、ここまでリラックスできるのは、飼い主さんへの絶対的な信頼と、安心できる環境があるからこそでしょう。

「本当に猫なのか？」と疑いたくなるその背中は、幸せな家猫の証なのかもしれません。

