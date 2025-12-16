イ・ビョンホン、妻・イ・ミンジョンのために祝福動画を撮影 「AIではない」海外から贈った“愛妻家”な一面
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。海外にいる夫・イ・ビョンホンから届いたという動画メッセージを公開した。
【動画】「こんにちは、イ・ビョンホンです」ヘアメイクもして撮影、妻・イ・ミンジョンのために贈った動画
動画では、韓国語で「海外から飛んできたお祝いの動画（AIではない）」と題して、顔にモザイクがかけられた状態で「こんにちは、イ・ビョンホンです」とスタート。
続けて「MJ YouTube、50万突破おめでとうございます」と妻のYouTubeチャンネルを祝福すると、メッセージに続いて“キラキラ”という効果音が鳴り、かかっていたモザイクが消え、イ・ビョンホンの顔がはっきりと映し出される。本当にAI動画生成によるような内容だ。
海外にいるというイ・ビョンホンは、動画のためにヘアメイクをしたと話し、「これからも多くの方へ楽しさを与える？MJ YouTubeになるように願います。ファイティン！」と妻のチャンネルにエールを送り、韓国トップ俳優の“愛妻家”な一面をのぞかせた。
