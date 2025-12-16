映画『ラブライブ！』第4弾入場者プレゼントは「A.L.A.N」＆7週目映像は「宮下愛 ver.」 新春舞台あいさつも決定
アニメ映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』（公開中）の第4弾入場者プレゼントとして、“ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム PRカード「A.L.A.N」”が19日〜2026年1月1日に数量限定で配布されることが発表された。あわせて、7週目の週替わり映像は「宮下愛ver.」が上映されるほか、新春舞台あいさつが実施されることが決定した。
【画像】卒業しちゃう…ニジガク3年生メンバー
第4弾入場者プレゼント“ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム PRカード「A.L.A.N」”は、全1種。数量限定のため、配布期間中もなくなり次第終了となる。また、1人1回の鑑賞につき、入場者プレゼントの配布は1つ。
7週目週替わり映像「宮下愛ver.」は、19日〜25日に上映される。本編上映前の振り返り映像＆エンディング映像も見逃せない。週替わり映像は全7バージョンで、8週目以降は「通常版」上映となる。
新春舞台あいさつは、2026年1月12日に東京・丸の内ピカデリーにて実施される。久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下 愛役）、内田秀（ミア・テイラー役）が登壇するほか、作品に関する新情報も発表予定。
今作は、テレビアニメ1期・2期から続くOVA『NEXT SKY』のその後を全3部作で描く完全新作アニメーション。舞台は、“京都”“大阪”“神戸”の三都市となる。
