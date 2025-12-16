『なんでも鑑定団』”70円”で購入した屏風→”衝撃値”の鑑定結果へ
きょう16日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、開かずの蔵から発見された屏風に”衝撃値”が出る。
【動画】日本画の巨匠の傑作？…土蔵から発見”70円”で購入した屏風
お宝は、長野県中野市出身の日本画家、菊池契月の六曲半双屏風。大正時代初期に依頼人の曽祖父が70円で購入したと聞いている。100年間ずっと土蔵に仕舞いっぱなしだったが、２年程前に土蔵を整理した際に初めて目にし、あまりの美しさにびっくりしたと言う。果たして鑑定結果は。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】春風ひとみ
【出張鑑定】出張鑑定IN岡山美咲町
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡辺泰弘（「クロサワ楽器日本総本店」店長）
大熊克己（「絨毯ギャラリー」店主）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
森由美（陶磁研究家）
