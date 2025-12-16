Travis Japan、BSフジ番組シリーズをTAKAHIROと深堀り 過去7回のダンスパフォーマンスを一挙放送
7人組グループ・Travis JapanによるBSフジの人気番組『Times』シリーズを振り返る『Travis Japan Times Series Compilation』（トラビスジャパン タイムス シリーズ コンピレーション）が、27日午後10時から放送される。吉澤閑也、松倉海斗と一緒にEP.1からの映像を振り返り、ゲストに、振付師・ダンサーのTAKAHIROが登場。Travis Japanが創るダンスの魅力を深掘りする。
【写真】松倉海斗＆吉澤閑也がこれまでのシリーズを振り返る
番組ではこれまで、ハイレベルなシンクロダンスを武器に世界へ挑戦しているTravis Japanと、それぞれの音楽フィールド(ジャンル)で活躍する表現者(アーティスト)が“掛け算”をしたらどうなるのか。7人の個性と魅力を1回限りのダンスにギュッと詰め込んで届けてきた。
当日はサプライズで始まり、その場で課題曲を提示。打ち合わせすらなく、7人は6時間どっぷりその課題曲に浸かり、振りやフォーメーションを創っていく。1つのパフォーマンスを完成に導き、1発本番のステージに挑む。制限時間への焦りと経験のないジャンルに向き合うプレッシャー。「何回やっても慣れることはない！」とメンバー自身が吐露するほどの過酷なミッションを全員で乗り越えてきた。
そんな「Timesシリーズ」で彼らはロック・和楽器・テクノ・クラシック・インド映画音楽・フラメンコ・ダンスミュージックに挑戦し、圧巻のパフォーマンスを披露。今回は、EP.1〜EP.7の完成ダンスを一挙に放送する番組初のコンピレーションとなる。
■出演者コメント
▼吉澤閑也
Travis Japanが成長していく姿をメンバーとして見ながら、これを6時間でやっていたのは改めてすごいなと思いました。
本当に難しいんです、この企画。改めて皆さんにこのコンピレーションを見てもらって、「すごいことをしてるんだな」って思ってもらえたらうれしいです。
TAKAHIROさんの一つ一つの感想やお言葉に「やっててよかったな」と報われる気持ちと、「こういう考え方もあるんだ」と新たな発見もできました。ぜひ放送を楽しみにしていただけたらと思います！
▼松倉海斗
EP.7まで、Travis Japanが各々振付リーダーを務めた回を見させていただいたんですけれど、改めてすごいことをしているなと思いましたし、Travis Japanの成長も見られたので、やっぱりこの経験がすごく生きているなと感じました。
今はそれぞれがライブで総合演出もしていて、「この楽曲をTravis Japanがどう魅せようか」と考えることも多いのですが、この番組を通して成長させていただいていたんだなと改めて感じました！
