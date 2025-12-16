お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。日本武道館で行われたAKB48の20周年ライブについて語った。

2日目を裏配信、最終日を会場で見たというクロちゃん。「感動したのは、2日目に現役じゃなくてOGが（2021年9月発売のシングル）“根も葉もRumor”をやった。めちゃくちゃ難しい曲で、めちゃくちゃ練習してやった」と説明し、「普通そういう公演ってOGは1、2曲花を添えるぐらいの感じだけど。ただのゲストじゃなくて本気でやってたのがすっごく良くて！」と力説した。

「当時の自分たちのヒット曲をちょっと歌って帰るんじゃなく、今の子たちがやってる曲をちゃんと覚えて…。後輩にもリスペクトがある、すばらしい」と感心した坪倉に、「そう！今の子たちが頑張ってるから、私たちが出られるんだっていってたのがすごく良かった」と続いた。

また、「現役メンバーも先輩たちが来てくれたお陰で武道館に出られる、と言ってた。けどね、4代目総監督の倉野尾成美ちゃんが、先輩のお陰で出られてうれしいけど正直悔しいですって」と、現役の葛藤も見え、「しっかり悔しいって言ったのがすごく良かった。（現役とOG）どっちも得した感じがして良かった。20年間応援してきて良かったなと思った。来年が楽しみ」と熱を込めた。

同公演に出演した元AKB48・矢吹奈子は、「久しぶりにたかみなさん（初代総監督・高橋みなみ）の円陣があったんですよ。それが感動した」と回想。「OG側の円陣をやってくださったんですけど、“卒業生として出るんじゃなくて、ステージに立ったらAKBだから”って。かっこいい！しっかりAKBとして魅せてくださいと言ってくれて、がんばれました」と振り返った。

「最近は（高橋みなみが）クロちゃんの仲良いって好感度落ちてたからね」との指摘に、「なんでだよ！」とクロちゃんはツッコミを入れたが、「うちのマネジャーも言ってたよ。俺と仲良いと、たかみなさんがクロちゃんみたいな扱いされちゃうけど、そんな扱いしちゃだめなんだって」と話していた。