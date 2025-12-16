【クリスマス2025】“おうちクリスマス”需要高まり、なかでも“メリハリ消費”が今年の傾向に
いよいよクリスマスシーズンが本格化する12月中旬。今年ならではのクリスマスの過ごし方をご存じだろうか。ファミリーマートでは「おいしいが、いちばん！ファミマのクリスマス」と題し、今年も全66種類ものクリスマス商品をラインナップ。11月6日に行われた「ファミリーマート クリスマス発表会・試食会」では、独自調査に基づき、今年のクリスマスは“メリハリ工夫で楽しむ”傾向が浮上したことが発表された。賢く工夫しながら、今年ならではのクリスマスを楽しむヒントをチェックしてみよう。
■「早期予約やポイント活用で上手にクリスマスを楽しみたい人が多い」 “メリハリクリスマス”の傾向
まず、今年のクリスマスについて、マーケティング本部 メディア＆プロモーション改革推進部の橋本剛部長は、独自調査の結果をもとに「おうちでクリスマスを過ごすニーズが高い。節約志向がある一方でメリハリ意識も高まっており、早期予約やポイント活用で上手にクリスマスを楽しみたい人が多い」と説明した。
2021年以降続く物価上昇の影響から、今年も“おうちクリスマス”の需要が高いことが判明。クリスマスディナーにかける予算についても、おうち派の約6割が5,000円未満であるのに対し、外出派は約半数が5,000円以上と、外出派との間に明確な差が見られた。おうち派はより予算を抑える傾向にあるようだ。
しかし節約志向があるもののクリスマスは年に一度の特別なイベント。約7割が「メリハリを意識して楽しみたい」と回答しており、贅沢したいポイントとして「メニューのバリエーションやボリュームを豪華にする」「普段より少し高級な食材やドリンクを奮発する」などが挙げられている。また、“メリハリ意識”の高まりを背景に、「予約・購入特典や割引クーポンがあれば積極的に使いたい」と答えた人も58.4％と、約6割が“おトクに楽しむ工夫”に前向きであることも明らかになった。
こうした結果を踏まえると、2025年のクリスマスは、おうちで特別な時間を過ごしたいというニーズが高まる中で、節約しつつも「こだわる部分にはしっかりとお金をかける」という“メリハリ型”の傾向がより強まっているという傾向が判明。さらに“早期予約”や“ポイント活用”といったおトク術を積極的に取り入れながらクリスマスを楽しむ姿勢も顕著だ。そこでファミリーマートは、“メリハリ工夫で楽しむクリスマス”をテーマに掲げ、“2025年の25のいいこと”とともに、初登場商品を含む全66種類の多彩なラインナップを展開。“おトクに”“おいしく”楽しめるクリスマスを提案している。
■ピエール・エルメのガトーから和食・ペット向けまで…選ぶ楽しさが満載
商品本部スイーツ部の山岡美奈子部長によると、今年の一押しは初登場のピエール・エルメ アンソロジー監修『ガトー・ド・ノエル』。シェフの故郷・アルザス地方の伝統菓子「フォレ・ノワール」をイメージしたもので、実際に試食してみると、想像以上に濃厚なチョコレートと、甘酸っぱいチェリーの上品な組み合わせが絶妙。チョコレート好きはもちろん、「チョコだけだと甘すぎて苦手」という方にも楽しめるクリスマスガトーに仕上がっている。
クリスマスチキンも、まるでファストフード店さながらの豊富なラインアップが揃う。パリッとした衣に18種のスパイスが利いた『ファミマプレミアムチキン（骨付き）』、りんご果汁と香味野菜のさわやかな甘み、さらに直火焼きの香ばしさが魅力の定番『直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）』、そして『ファミチキ』や『クリスピーチキン』なども勢ぞろい。好みに合わせたチキンセットも用意され、組み合わせの幅も柔軟性がある。
「メリハリをつけたいけれど、豪華にもしたい」「でもあちこちで買い揃えるのは大変…」という人にも、今年のファミマなら心強い。ケーキやアイスデザートは全28種類、チキン・チキンセットは9種類、ピザやサラダオードブルなどのパーティーメニューは15種類と、すべてファミマだけでクリスマスの食卓が完成する充実ぶりだ。
ピエール・エルメ監修の『ガトー・ド・ノエル』をはじめ、名店“ラ・ベットラ・ダ・オチアイ”が監修したサラダオードブルやピザなど、ひとつひとつの“贅沢ポイント”もしっかり押さえている。さらに、すみっコぐらしとのコラボによる「あじふらいのしっぽ」の手乗りぬいぐるみ付きキャラクターケーキや、異なる種類のケーキを一つのホールに詰め合わせた『ショートケーキ詰め合わせ』など、ワクワク感をくすぐる商品も多数。
加えて、ペットと一緒に楽しめるケーキやクリスマスプレート、“和食派”にうれしい寿司ネタ11種の盛り合わせ、アレルギー対応ケーキなど、ライフスタイルに合わせた選択肢も豊富に揃っている。
忙しい毎日でも、ファミマの充実したラインナップがあればクリスマスの準備も気軽に。賢くメリハリをつけながら、自分にぴったりのクリスマスを見つけてみよう。
