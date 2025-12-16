来年1月7、8日に放送されるBS日テレ開局25周年の大型特番「令和に甦る美空ひばり 〜今日の我に明日は勝つ〜」（後8・00）に、最新AI技術を駆使した「バーチャル美空ひばり」が登場する。市川由紀乃、三山ひろし、梅谷心愛と「川の流れのように」を歌うことが発表されていたたが、今回新たに「真赤な太陽」を新しい学校のリーダーズとコラボすることが分かった。

ひばりさんをリスペクトしているという新しい学校のリーダーズは7日放送の第一夜に登場。昭和のキャバレー風のステージで、バーチャルひばりとコラボする。4人が大好きだというひばりさんのヒット曲「真赤な太陽」を歌唱。さらにバーチャルひばりがドローンを操縦し、新しい学校のリーダーズの4人と一緒にドローン撮影にも挑戦。BS日テレの公式YouTubeでは、その映像の一部を配信。バーチャル美空ひばりの姿が初めて公開された。

SUZUKAは「すごく光栄な気持ちで胸いっぱいでした。大好きなリスペクトしている美空ひばりさんとこういう形でコラボレーションさせていただけるということが、本当に奇跡のようでうれしゅうですね。本当にありがとうございます」とコメント。現実ではありえない、時代を超えたコラボは必見だ。