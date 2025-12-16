プロ野球・阪神が16日、オフィシャルファンサービスメンバー「TigersGirls」の2026シーズンに活動するメンバーが決定したことを発表しました。

今回、新たにMaikaさん、Momokaさん、Saoriさん、 Riokoさん、Airiさん、Nikoさん、Asukaさんという7人のメンバーが加入。球団初のリーグ連覇を目指すチームをパフォーマンスで熱く盛り上げます。

TigersGirlsは、試合開催日のグラウンドや場外ステージにてパフォーマンスを実施。阪神とファンを繋げる架け橋となってチームの勝利を後押しします。また試合開催日以外には幼稚園・小学校訪問などの社会貢献活動や地域のイベントへの出演などを実施。野球やダンスをすること、阪神タイガースを応援することの楽しさを伝えるために積極的に活動しています。

新メンバーのMomokaさんは「どんな時でも、感謝の気持ちを大切に、最高の笑顔と全力パフォーマンスで阪神甲子園球場を盛り上げます！」と意気込みをコメント。同じく新メンバーのNikoさんも「阪神タイガースとファンのみなさんの架け橋になれるよう笑顔と全力のパフォーマンスで精いっぱい頑張ります！」と思いを寄せました。

なお、2026シーズンメンバーのプロフィールはシーズン開幕に合わせて公開する予定とのことです。