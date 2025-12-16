『薬屋のひとりごと』物語とキャラクターを振り返る 第2期OP幾田りら「百花繚乱」英語Ver.「In Bloom」アニメMVプレミア公開へ
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の映像を使用した、第2期第1クールオープニングテーマの幾田りら「百花繚乱」の英語Ver.「In Bloom」のフル尺アニメMVが、16日午後10時よりTOHO animation YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
『薬屋のひとりごと』第3期＆劇場版制作 劇場版は原作者による完全新作ストーリー
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と、謎多き美形の宦官・壬氏が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。7月4日にテレビアニメ第2期最終回の放送を終え、第3期が2026年10月と27年4月の分割2クール、2026年12月には劇場版が公開されることが決定している。
「百花繚乱」は、華やかな後宮の世界観や、そこで巻き起こるミステリーをサウンドに落としこんだ、さまざまな展開を見せるポップチューンとなっている。そんな「百花繚乱」を幾田りらとして初となる英語版楽曲「In Bloom」としてリリース。日本語の響きや意味を大切にしながらも、英語ならではのリズム感が活かされ、新たな魅力をまとったサウンドに仕上がっている。
物語終盤に向けて怒涛の展開を迎えた本作。放送が終了した今だからこそ猫猫、壬氏、そして子翠と小蘭の関係性も見ることができるMVとなった。物語の世界の中で咲き乱れるたくさんのキャラクターたちも見どころとなっている。
『薬屋のひとりごと』第3期＆劇場版制作 劇場版は原作者による完全新作ストーリー
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と、謎多き美形の宦官・壬氏が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。7月4日にテレビアニメ第2期最終回の放送を終え、第3期が2026年10月と27年4月の分割2クール、2026年12月には劇場版が公開されることが決定している。
物語終盤に向けて怒涛の展開を迎えた本作。放送が終了した今だからこそ猫猫、壬氏、そして子翠と小蘭の関係性も見ることができるMVとなった。物語の世界の中で咲き乱れるたくさんのキャラクターたちも見どころとなっている。