¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×Âè2´üÂè1¥¯ー¥ëOP¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î±Ñ¸ìVer¡ÖIn Bloom¡×¥¢¥Ë¥áMV¤¬ËÜÆü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø³«¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÌô²°¡×¤ÎÊª¸ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè2´üÂè1¥¯ー¥ëOP¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î±Ñ¸ìVer¡ÖIn Bloom¡×¤Î¥¢¥Ë¥áMV¤¬ËÜÆü12·î16Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯10·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×Âè2´üÂè1¥¯ー¥ë¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¸åµÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¤½¤³¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤À¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤¬¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤µ¤ó¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë±Ñ¸ìÈÇ³Ú¶Ê¡ÖIn Bloom¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤¤ä°ÕÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥º¥à´¶¤¬³è¤«¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅ»¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ËÜÆü¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖInBloom¡×¤Î¥Õ¥ë¼Ü¥¢¥Ë¥áMV¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×¤ÎÊª¸ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡£ÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½ÇÇ¤ä¿Ñ»á¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¿é¤È¾®Íö¤Î´Ø·¸À¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëMV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡ÖIn Bloom¡×¥¢¥Ë¥á MV¡Û
¡Ú¡ÖIn Bloom¡×³Ú¶Ê³µÍ×¡Û
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§´öÅÄ¤ê¤é¡¿ÊÔ¶Ê¡§KOHD
Ìõ»í¡§Konnie Aoki
¢¢¡ÖIn Bloom¡×ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
(C)Æü¸þ²Æ¡¦¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡¿¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡Û