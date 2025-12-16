ニンテンドーミュージアム

音楽番組「第76回NHK紅白歌合戦」にてミュージシャンの星野源さんの出演が決定した。放送は12月31日19時20分より。放送局はNHK。

本番組の特別企画として星野源さんの出演が発表された。楽曲としては「スーパーマリオブラザーズ」35周年のテーマソングとして制作された「創造」が披露される予定となっている。

また、2024年10月に京都府宇治市にオープンした任天堂のニンテンドーミュージアムからパフォーマンスが行なわれる予定。NHK紅白歌合戦の公式Xにて公開された画像ではニンテンドーミュージアムを背景に星野源さんが写った写真が紹介されている。なお、星野源さんのポーズは2015年に亡くなった任天堂社長・岩田聡氏が「Nintendo Direct」にて「直接」というフレーズと共に用いていた両手を突き出す姿となっている。

(C) Nintendo

