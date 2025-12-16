ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤è¡×¡¡¡È¶âËþ¡ÉÈãÈ½¤Ë¸µGM¤¬ÄÁÄó¸À
ÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é
¡¡º£µ¨¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£½¼¼ÂÉÛ¿Ø¤Ë½áÂô¤Ê»ñ¶â¤Ë¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È¤¤¤¦Â¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¥ì¥Ã¥º¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÇGM¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤«¤é¤ÏÄÁÄó¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¡£»Ê²ñ¤ÎA.J.¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤«¤é¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡ËìÔÂôÀÇ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¶â³Û¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎµëÍ¿Áí³Û¤è¤ê¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö16µåÃÄ¤ÎµëÍ¿Áí³Û¤À¤Í¡×¤È²óÅú¡£Ç¯ÊðÁí³Û¤¬°ìÄê¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÂçÈ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é½¼¼Â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ò»Ù¤¨¤ë½áÂô¤Ê»ñ¶â¡£¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁ´¤Æ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¤¤¤¯¤éÈñ¤ä¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤ÏÃ¯¤â¡¢¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤é¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Â¾¤Î¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÂÉ¼è¤ê¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö³Î¤«¤ËÈà¤é¤ÏºÇ¹âµë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤ª¶â¤ò»È¤¦¤¬¡¢»È¤¦»þ¤â¤½¤ÎÁª¼ê¤Î»Ô¾ì²Á³Ê°Ê¾å¤Î¶â³Û¤ÏÊ§¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡È¶âËþ¡É¤Ö¤ê¤ËÂ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£Æ±»á¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»Ô¾ì¤Ç²¼°Ì15¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³10Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»á¤«¤é¤ÏÄÁÄó¸À¤â¡£¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢º£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£Ç¯¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë°ìÈÖ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤ËÍè¤Æ¡¢ÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¾ã¤ë¤Ê¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë