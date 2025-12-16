下ろしても、きちんと見え！【40・50代】が冬に真似したい♡「技ありミディアム」

女性らしさがありつつも、結べる長さでアレンジもできるミディアムヘア。「ちょっと中途半端な長さで扱いにくいのでは……」そんな風に考えていませんか。今回は、レイヤーカットを入れることで、まとまりやすさやシャレ感をアップさせた「技ありミディアム」をピックアップ。40・50代の大人の魅力も引き出してくれそうなミディアムヘアを、この冬のヘアチェンジの候補に入れてみませんか。

ひし形シルエットで小顔見えにも期待

レイヤーカットを入れて、丸みのあるシルエットに仕上げたミディアムヘア。フェイスラインをゆるやかなひし形シルエットが取り囲み、小顔見えにも期待できそうです。ボリューム感はキープして、少し重さを残しているところも40・50代の落ち着いた魅力を引き出してくれそう。

髪質のお悩みもレイヤーカットで解消へ

髪が細くて柔らかい“猫っ毛”の人でも、レイヤーカットで垢抜けたミディアムヘアを目指せそう。@ofuke_akifumicasiiさんによると「細い髪質だけど上手くレイヤー入れるとメリハリきいて素敵になります」とのこと。ふわふわとした質感を活かすように立体的にカットして、猫っ毛さんならではのおしゃれヘアに。カラーリングでも軽さを出すと、こなれた雰囲気になれそうです。

透明感カラーで白髪を気にせずおしゃれ見え

レイヤーカットは控えめにナチュラルな雰囲気に仕上げたミディアムヘアは、カラーリングで遊び心をプラスするとおしゃれ度がぐっとアップしそうです。透明感のあるベージュ系の明るめのカラーリングなら、40・50代を悩ませる“白髪問題”も解消できるかも。黒っぽく白髪染めにしてしまうのではなく、全体を白髪になじみやすいカラーリングにすることで白髪をぼかして、若々しい印象も目指せるはず。

乾かすだけでOK！ ぷつっとラインで今っぽく

@miyu____nakamurさんが「乾かすだけで外ハネになるのでヘアオイルをつけるだけでセットが楽ちん」と解説しているミディアムヘアは、直線的なカットラインが今っぽい抜け感を引き出してくれそうです。表面の髪を薄くすくってカットされた短いレイヤーが、ストレートタッチのヘアスタイルにニュアンス感をプラスしています。抜け感のあるまろやかなカラーリングは、冬のダークトーンの服装に華やぎを与えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@ofuke_akifumicasii様、@shimanaka_futur様、@miyu____nakamur様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里