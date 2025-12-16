1枚で2役！ この冬手に入れたいのは【最旬リバーシブルアウター】

寒さが本格化し、どんな真冬向けのアウターを買おうか、考えている人もいるはず。せっかく手に入れるなら、両面で着こなせるお得なリバーシブルタイプはいかがでしょうか？ 人気ブランドで見つけた、最旬リバーシブルアウターをチェック！

【フリークス ストア】ミリタリージャケット × ボアコートで着こなし幅が広がる！

「リバーシブル ボアジャケット」\12,980※2025年12月下旬発売予定

ミリタリーディテールを取り入れたコートは、しっかりしたコットンツイルと、肌触りのいいふんわりとしたボアのリバーシブル。メンズライクなオーバーサイズシルエットでラフな雰囲気があります。ハイネックデザインで寝かせても立てても着用でき、防寒性もばっちり。ツイル側で着る際は袖をロールアップさせて、ボアを見せてもポイントに。スマホやミニウォレットが入る大きめポケットも嬉しい。

【シップス】ミリタリーテイストを取り入れたダウンジャケット

「リブ マルチ WAY ダウン ジャケット」各\22,000【タイオン × シップス】

着心地を重視した、ゆったりしたサイズ感のM-65 ライナータイプのダウンジャケット。ミリタリー感を演出するヘチマキルトのダウンステッチタイプと、シンプルで合わせやすいステッチなしのデザインのリバーシブルです。前立てのボタンを閉じると、シルエットが細身に。両脇のスリットが動きやすさをサポートし、ボトムのポケットに手も入れやすく、重ね着を楽しめます。

【KBF】バラクラバがセットに。シルエットの変化も楽しめるジャケット

「リバーシブルパデッドジャケット」各\17,600

旬のコーデュロイ面と、万能なナイロン面を持つジャケット。襟先のボタンを留めればハイネックになり、単独で使用できるバラクラバがセットに。裾のドローコードでシルエットの変化も楽しめます。

【シップス】フリース面とボア面の見た目も暖かなブルゾン

「リバーシブル ボア ブルゾン」\27,500

フリース面とボア面で、それぞれ表情の違う表面感を楽しめるボンディング素材のブルゾン。ミディ丈を立体的なシルエットにし、横に広がらずに縦長見えします。キラリと光るメタルボタンできれいめに仕上げることで、ナチュラルすぎず、カジュアルすぎません。ボタンホール開きなので着脱に力が要らず、ストレスフリー。

ワードローブにあれば、活躍必至なリバーシブルアウター。ぜひチェックしてみてください。

※価格はすべて税込みです