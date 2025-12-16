＜新作＞長距離ドライブに備えよ！！！【3COINS】シックなデザインが嬉しい「カーグッズ」

年末年始や冬休み、家族や友人との旅行で長距離ドライブを控える人も多いはず。長距離ドライブを快適にするなら、便利な「カーグッズ」を使ってみて。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、肘掛け用のクッションとシートベルト用のパッドを紹介します。

厚めのクッションで腕の疲れを軽減

「台形肘掛けクッション」は、運転席と助手席の間にあるコンソールボックスに取り付けて使える肘掛け。車の内装に合わせやすい合皮素材のシックなデザインで、車内になじみそうです。公式サイトによると「しっかり腕を支えてくれる幅広デザインなので安定感も抜群」とのこと。クッションも厚めで、自然と肘を置きやすくなるかも。

シートベルトの締め付けが気になる人に

シートベルトの締め付けが苦手な人には「シートベルトパッド」がおすすめ。公式サイトによると「ウレタンのクッションが体にやさしくフィット」「長時間のドライブでもシートベルトの締め付けを軽減」してくれるのだとか。面ファスナーで簡単に取り付け可能。肘置きクッションと同じ合皮素材なので、揃えて使えば統一感が出ます。

今回紹介した【3COINS】の「カーグッズ」は、どちらも一部店舗限定の商品。そのため、ゲットしたい人はオンラインストアで購入するのが確実です。色味はチャコールグレーとブラウンの2色展開なので、シートの色味やボディの色に合わせて選んで。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる