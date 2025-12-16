日テレ杉原凛アナが生まれ育った本庄市で一日警察署長！地元で披露した「かわいすぎる制服姿」

子どもと目線を合わせて呼びかける姿も

12月７日、埼玉県本庄市のショッピングモールで、「冬の交通事故防止運動」に合わせ、交通安全イベントが行われた。ガイドブックを手に、カメラに向かって元気よく敬礼をしているのは、日本テレビの杉原凛アナ（29）だ。

この日、彼女は埼玉県警察本庄署の一日警察署長を務めていた。

杉原アナは、入社７年目。現在、『ザ！ 世界仰天ニュース』のアシスタントや、『シューイチ』の土曜SHOWBIZキャスターを務めている。

「杉原アナは、埼玉県本庄市の出身で、新人時代から“破顔一笑”という言葉がピッタリ似合うほどよく笑い、その爽やかな笑顔で人気を博し、好感度の高いアナウンサーで知られています。そのイメージもあってか、これまで警視庁高輪署や四谷署など、何度も一日警察署長として交通安全イベントに呼ばれています」（テレビ誌ライター）

本庄市の一日警察署長は、入社１年目の’19年にも務めており、今回が２度目となる。

杉原アナはイベント冒頭、

「身が引き締まる思いで大変うれしい。悲惨な交通事故に遭わないようにお役に立てれば」

と元気よく挨拶。その後、ショッピングモールに訪れた人たちに反射材などを配り、小さな子どもたちに、

「横断歩道を渡るときとか、車に気をつけてください」

と呼びかけた。子どもたちの母親からは、「ちゃんと子どもと目線を合わせてくれて、とても優しい感じの方だなと思いました」と、評価する声も。また、地元の高校生たちが、交通ルールを学べる歌とともに自作のダンスを披露。椅子に座って観覧していた杉原アナは感激した表情を浮かべていた。

制服姿がすっかり板についた杉原アナの尽力で、年末年始、本庄市内の交通安全は守られるに違いない。