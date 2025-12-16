±Ñ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨5¥´¡¼¥ëÌÜ¡ÖÇã¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬ÌöÆ°¡Ä°µ´¬¤Î¸Ä¿Íµ»¤Ë¶ÃØ³¡Ö¤ä¤Ð¡×
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÂç¶¶Í´µª¤¬5¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È³èÌö¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï20°Ì¤ËÄÀ¤à
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢12·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè21Àá¤Î¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹Àï¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢FWÂç¶¶Í´µª¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Âç¶¶¤Ë¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°È¾36Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¡¢¼«¿Ø¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£ºÇÁ°Àþ¤ÎÂç¶¶¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ËÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤ÈÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç2¿Í¤ÎDF¤¬´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ë¤½¤Î´Ö¤ò³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£GK¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖÍ´µª¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥½¥í¤Î°ì·â¡×¤È¡¢Âç¶¶¤Î¥´¡¼¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÂç¶¶¤Ïº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ5¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å2¼ºÅÀ¤òµö¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤ÇÃ¥¤¤¤¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡¤ËÇã¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âºÇ¹â¡×¡Ö¥´¡¼¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¡×¤È¤ÎÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¸½ºß¡¢6¾¡4Ê¬¤±10ÇÔ¤Ç20°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤â¹â¤¤¸Ä¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¶¶¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë