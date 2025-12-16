横浜発の本格派HRバンド！α-senses「公式ファンクラブ」

横浜発の女性ボーカル・ハードロックバンド「α-sense’s(アルファセンシズ)」が、公式ファンクラブを創設。

シャウトと叙情を行き来するボーカルと重厚なサウンドで、聴く者の感覚を揺さぶるバンドの新たな展開です。

α-sense’s「公式ファンクラブ」

受付URL：https://fanclove.jp/club/alpha-senses

種別：フリー会員(無料)／プレミアム会員(月額980円)

現代型のハードロックを追求する「α-sense’s」が、ファンとの繋がりを深めるための公式ファンクラブを開設。

既存のファンも、これから出会うファンも、共に成長していく姿を見届ける場として機能します。

無料から登録可能なプランも用意されており、気軽にバンドの世界観に触れることが可能です。

会員プランと特典内容

会員プランは「フリー会員」と「プレミアム会員」の2種類を展開。

月額無料のフリー会員では、会員限定のウェブコンテンツなどを楽しめます。

月額980円のプレミアム会員では、ウェブコンテンツに加え、会報誌の送付や会員限定グッズの購入権利が付与されます。

プレミアム会員限定の早期入会特典

ファンクラブ創設を記念し、早期入会特典を用意。

プレミアム会員に入会した先着10名限定で、オリジナル制作グッズがプレゼントされます。

貴重なアイテムを入手できるチャンスです。

横浜発ハードロックバンド「α-sense’s」

「原点回帰の王道HR+α」をコンセプトに掲げるα-sense’s。

王道のハードロックを基盤としつつ、ジャンルを超えたエッセンスを取り入れた独自のサウンドを構築しています。

キャッチコピーは「もうとまりまsense’s。」。

多摩レイクサイドFMでのレギュラー番組「α-sense’sのα-ch！」放送や、各種イベントへの出演など精力的に活動中です。

魂を揺さぶるライブパフォーマンス

ライブでは観客と一体となる熱量を重視。

ボーカルUNI(ユニ)の魂のシャウト、重厚かつ鋭い楽器隊の演奏が絡み合い、見る者の感覚を刺激します。

2026年に向けて新たな展開も予定されており、さらなる飛躍が期待されるバンドです。

ブレイク寸前のバンドと、高みを目指す体験を共有できるコミュニティ。

α-sense’s「公式ファンクラブ」の紹介でした。

