星野源、『紅白歌合戦』特別企画で出場決定 京都から「創造」歌う 昨年は曲目変更も
2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）に、星野源の出場が決定。特別企画として、京都から「創造」スペシャルパフォーマンスを届ける。
【写真】星野源、ニセ明の“デビュー風”ポスター掲載！ 「本当かと思ったw」
今年ソロデビュー15周年を迎えた星野。約6年半ぶりとなるオリジナルアルバムをリリースし、6年ぶりに実施したツアーも国内・海外全23公演すべての公演がソールドアウトし、大きな話題となった。
今回披露するのは、今年発表したオリジナルアルバム『Gen』収録曲、アルバム制作の原点となった「創造」。＜ものづくり＞への想いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム「スーパーマリオブラザーズ」35周年のテーマ曲として提供された楽曲だ。この曲を披露するのは京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアム。娯楽やゲームの歴史がつまったこの場所からアーティストがパフォーマンスを届けるのは初めてのこと。誕生から40年が経った「スーパーマリオブラザーズ」の歴史を綴る舞台で繰り広げる星野の＜遊び心＞や＜ものづくりの喜び＞がつまったスペシャルパフォーマンスとなる。（事前収録のため、放送当日のニンテンドーミュージアムからの中継はなし）
なお、星野の出場は今回で11回目。昨年は事前に予定していた曲目を変更し、ファーストアルバム『ばかのうた』収録の「ばらばら」を弾き語りで披露した。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
