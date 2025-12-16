独自の蓄熱機能で+4.1℃！YB-LAB.「ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ」

YB-LAB.が展開する温圧インナー「ふわりぃスリム(R)」シリーズの「腹巻きパンツ」が、Amazon「レディースルームウェアボトムス」カテゴリにてベストセラー1位を獲得。

独自の蓄熱機能や、カイロポケット付きの利便性が支持され、多くのユーザーに選ばれているアイテムです。

YB-LAB.「ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ」

カラー：全5色(チャコール/ブラック/サックス/グレイッシュラベンダー/コーラルピンク)

サイズ：M〜LL

販売場所：Amazon、YB-LAB.公式オンラインストア等

「ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ」は、あたたかさ、着心地、機能性を1枚に凝縮した温圧インナー。

2025年12月1日時点のAmazonランキングにおいて、ベストセラー1位を記録しました。

独自の蓄熱機能を備えたオリジナル特殊繊維を採用しており、着用時に「＋4.1℃」の温感を実現しています。

冷えが気になる季節や日常に、自然な“ぬくもり習慣”を取り入れられる点が魅力です。

快適な着心地と機能性

肌ざわりがやさしく伸縮性に優れているため、長時間の着用でも締めつけ感が少なく快適。

ウエストとヒップまわりを包み込む設計で、お腹だけでなくお尻までしっかりとカバーします。

薄手ながら保温性が高く、服の下に着ても着ぶくれしにくい仕様。

普段のファッションやオフィススタイルにも調和し、スマートに着用可能です。

便利なカイロポケット

内側には「カイロポケット」を搭載しており、外出先でも好みに応じた温活が可能。

お腹を集中的に温めることができる構造で、寒い日の心強い味方となります。

購入者からは「とても暖かく締め付け感がない」「カイロも入れられるので助かる」といった声が寄せられています。

グッドデザイン賞受賞とシリーズ展開

「ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ」は、「毎日続けられる心地よさ」と「生活動作を妨げない設計」が高く評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞。

また、同社の温活インナー「ゆらフィット(R)」も「からだにいいこと大賞2025」優秀賞を受賞するなど、シリーズ全体で機能性とデザイン性が評価されています。

シリーズ累計販売数720万枚を突破し、幅広い世代に支持されるインナーブランドです。

冷えやすい身体を優しく包み込み、毎日の快適さを支える温圧インナー。

YB-LAB.「ふわりぃスリム(R) 腹巻きパンツ」の紹介でした。

