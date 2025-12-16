石川梨華、髪カットで激変！ ビフォーアフター公開「けっこうばっさり切ってスッキリ」
モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が14日にオフショットを公開。新たなヘアスタイルを公開すると、ファンから「可愛い」「いいじゃん！」といった声が集まった。
【写真】石川梨華が印象激変！ ヘアカットビフォー＆アフター
石川が「髪切った」と投稿したのは2枚のソロショット。1枚目の写真は、髪を切る前のセミロング姿が収められていて、2枚目は髪を切った後の写真で、ミディアムヘアを外巻きにしてメガネをかけた石川が収められている。投稿の中で石川は「けっこうばっさり切ってスッキリしました」とつづり「前髪は今のところ久しぶりに伸ばしてみようと思ってる！」とコメントしている。
この投稿にファンからは「おぉぉバッサリだね可愛い」「いい感じですね」「いいじゃん！」などの反響が寄せられている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」インスタグラム（@rika_ishikawa_official）
