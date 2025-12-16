台湾のスペシャルティコーヒーロースタリー！テイスターズコーヒージャパン「Taster’s Coffee Japan 神戸店」

テイスターズコーヒージャパンから、台湾を代表するスペシャルティコーヒーロースタリー「Taster’s Coffee」の世界初となる実店舗が神戸に登場。

2025年12月21日(日)より、「Taster’s Coffee Japan 神戸店」がオープンします。

テイスターズコーヒージャパン「Taster’s Coffee Japan 神戸店」

オープン日：2025年12月21日(日)

所在地：兵庫県神戸市中央区下山手通り4-15-1モンルポダフネビル100

営業時間：オープン日 11:00〜17:00 ／ 通常営業 10:00〜17:00(水曜日定休)

オンラインショップ： https://tasterscoffee.jp

台湾の台北で2011年に設立され、オンライン販売と焙煎所のみで展開してきた「Taster’s Coffee」が、世界初の実店舗を日本の神戸に出店。

スペシャルティコーヒー業界で「レジェンド」と評される創業者Jake Hu氏が手掛ける、注目のロースタリーです。

対面でコーヒーを提供する初めての場として、神戸の街で新たなコーヒー体験を提案します。

スペシャルティコーヒー業界のレジェンド Jake Hu氏

創業者のJake Hu氏は、元薬品研究者という異色の経歴を持つ人物。

科学的なアプローチでコーヒー研究を行い、再現性のある美味しさを追求し続けています。

World Coffee Events(WCE)の代表を務めるほか、世界的な大会で長年ヘッドジャッジを歴任。

独自設計のドリッパー「CT62シリーズ」などプロ向け器具の開発も手掛け、世界中のバリスタから信頼を集めています。

オープニング期間中は本人が来店し、特別に抽出を行うイベントも予定されています。

厳選されたメニューと再現性の高い抽出

店舗では、Jake Hu氏が世界中から厳選したトップクラスのスペシャルティコーヒーと、台湾産の高品質スペシャルティティーを提供。

理論的に構築されたレシピと器具を用いることで、スタッフ全員が豆の個性や洗練された味わいを再現できる点が強みです。

また、自社焙煎のコーヒー豆や開発された抽出器具の物販も行われ、これらはオンラインショップでも購入可能です。

今後は海外のトッププレイヤーを招いたイベントやセミナーも積極的に開催される予定。

台湾のスペシャルティコーヒーシーンを牽引する名店による、待望の実店舗。

テイスターズコーヒージャパン「Taster’s Coffee Japan 神戸店」の紹介でした。

